Corona-Reiseprobleme für Russlands Biathlon-Team

Der russische Biathlon-Trainer Sergej Baschkirow hat bei seiner Ankunft in Peking einen positiven Corona-Test abgegeben. Während er sich in der Olympia-Stadt in Quarantäne begeben musste, durften die Biathletinnen Irina Kasakewitsch und Valeria Wasnezowa die Reise nach China vorerst nicht antreten, da ihre eingereichten Corona-Genesungsdokumente nicht den Vorgaben genügten.