Land seit zwei Jahren bei Gesundheitsplan säumig

In Pandemie kein Plan auf Basis überholter Daten

Den einstimmigen Kommissionbeschluss für Teil 1 betont NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger: „Jetzt eine Planung vorzulegen, die auf Basis von Daten vor und während der größten Gesundheitskrise fußt, wäre nicht aussagekräftig und daher nicht sinnvoll.“ Aktuell notwendige Eingriffe in die medizinische Versorgung würde die Landesgesundheitsagentur in Abstimmung mit der Behörde umsetzen.