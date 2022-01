Mittelfinger-Skandal! Kyrgios verliert die Nerven

Doch dann das! Kyrgios strecke den Mittelfinger in Richtung des Publikums und sorgte damit für einen handfesten Skandal. Am Ende setzte er sich dennoch mit seinem Partner Thanasi Kokkinakis in zwei Sätzen durch. Die beiden treffen im Doppel-Endspiel auf ihre australischen Landsmänner Matthew Ebden und Max Purcell.