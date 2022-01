Kyrgios? „Idiot mit Reifegrad eines 10-Jährigen!“

Einmal mehr spielte Kyrgios in der John Cain Arena mit dem Publikum. Mit fragwürdigen Methoden und zum Unverständnis seines Gegners. „Sein Reifegrad gleicht dem eines 10-Jährigen“, so Venus. „Das sind halt seine Unterstützer - und er dreht das so, wie es ihm hilft. Aber am Ende des Tages ist er ein Idiot.“ Harte Worte! Auch der Schiedsrichter, der nicht eingegriffen hatte, bekam sein Fett ab. „Zwischen den Aufschlägen das Publikum anzufeuern, das geht nicht. Wäre er auf der anderen Seite gestanden, wäre er ausgeflippt“, sagte Venus über Kyrgios.