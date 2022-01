Schauspielerin Julia Stiles ist Mama geworden

Julia Stiles freut sich über weiteren Nachwuchs. Die Schauspielerin, die unter anderem in der Teenie-Komödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ an der Seite von Heath Ledger spielte, hat auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes öffentlich gemacht - mit einem niedlichen Schnappschuss und einer herzerwärmenden Nachricht.