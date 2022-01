„Der Pass“: Salzburger Gemeinderat wird Minister

Entstanden ist „Der Pass“ bereits im Winter 2020. Große Teile der TV-Serie spielen in Salzburg und Umgebung. Gedreht wurde längst nicht nur im Anwesen von Christoph Ferch. Auch im Schloss Mönchsstein, im Bluntautal, bei den Gollinger Wasserfällen, im Gebiet rund um Stegenwald und in Bad Vigaun boten sich düstere-schaurige Kulissen. Ein Teil des Produktionsteams nächtigte 14 Tage im Hotel Döllerer in Golling.