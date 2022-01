Es brennt das Herz, und der Hut brennt ebenso!

Ihr Appell richtet sich dabei ans Land und an den Bund: „Wir sind abhängig vom Land, zum Beispiel, wenn es ums Testen geht. Und bundesweit gehört ein einheitlicher Betreuungsschlüssel vorgegeben. Ideal wären sieben Kinder auf eine Betreuungsperson. Wir haben aktuell 20 Kinder auf eine Pädagogin und eine Assistentin.“ Das Land kontert: Mit einem Betreuungsschlüssel von 1:10 habe Tirol den besten österreichweit. „Wir wissen auch, dass jeder investierte Euro in diesem Bereich vier bis acht Euro Gewinn bringt, langfristig gesehen. Wirtschaftlich, bildungspolitisch und auch aus Sicht der Arbeitnehmer müssen wir da investieren. Der Appell von meiner Seite ans Land und an den Bund: Da muss was geschehen!“, schließt sich Mayr den Forderungen der Gewerkschaft an.