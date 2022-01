Lollipop-Antigen-Tests für Tiroler Kindergärten

Das Land Tirol stellt den elementaren Bildungseinrichtungen, also Kinderkrippen und Kindergärten, Lollipop-Antigen-Tests zur Verfügung. „Nachdem sich diese Tests in Ober- und in Niederösterreich bereits bewährt haben und von einer Vielzahl von Eltern in Anspruch genommen wurden, bieten wir nun auch Tiroler Kinderkrippen und Kindergärten dieses Screening-Angebot ab nächster Woche bis voraussichtlich inklusive der Osterferien“, hieß es am Dienstag vonseiten des Landes.