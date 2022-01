Guterres will Einhaltung Olympischer Waffenruhe

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Mittwoch kurz vor Beginn der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking zur Einhaltung der Olympischen Waffenruhe während der Spiele aufgerufen! „Im Rahmen der Olympischen Waffenruhe sind alle Seiten aufgefordert, Feindseligkeiten während der gesamten Dauer der Spiele einzustellen“, hieß es in einer Mitteilung der Vereinten Nationen.