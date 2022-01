Migranten in Sarg mit US-Flagge an Grenze entdeckt

In einer abenteuerlichen Aktion hat ein Mann versucht, zwei Migranten aus Mexiko in einem Sarg in die USA zu schmuggeln. Der 33-Jährige bekannte sich vor einem US-Bundesgericht des Schmuggels von Ausländern schuldig, wie die Staatsanwaltschaft in Texas mitteilte. Aufgeflogen war die Sache, als Grenzschutzbeamte bei einer Kontrolle Auffälligkeiten am Sarg bemerkten, der mit einer US-Flagge bedeckt war.