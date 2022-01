Dallas Stars gewinnen in New Jersey ohne Raffl

Die Dallas Stars haben ihre Siegesserie in der NHL auch ohne ihren weiterhin verletzten Stürmer Michael Raffl auf vier Erfolge ausgebaut. Die Texaner gewannen am Dienstag bei den New Jersey Devils klar mit 5:1. Joe Pavelski glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Raffl fehlt den Stars seit vergangenem Wochenende wegen einer Unterkörperverletzung, laut Clubangaben soll der Kärntner höchstens zwei Wochen ausfallen.