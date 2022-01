45 Geisterfahrer im Vorjahr in Tirol unterwegs

73 Geisterfahrer waren in Tirol Rekord

Die 45 in Tirol verzeichneten Geisterfahrer bedeuten ein Plus von 50 Prozent. 2020, im ersten Jahr der Pandemie, waren es noch 30 Geisterfahrer gewesen. Der bisherige Höchstwert wurde hierzulande im Jahr 2005 mit 73 Falschfahrern verzeichnet, der Tiefstwert 1995 mit 29.