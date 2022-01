Wiener als Lebensretter für todkranke junge Britin

Eine Krebserkrankung im Familienumfeld bewegte Christian M. (Name aus rechtlichen Gründen gekürzt) im Sommer 2020 dazu, sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin für eine Stammzellenspende zu registrieren: „Das ist so leicht wie ein Coronatest. Man bekommt ein Set zugeschickt. Dann schickt man einen Abstrich von der Innenseite der Wange zusammen mit einem Fragebogen zurück ans Österreichische Rote Kreuz. Und schon ist man in der internationalen Datenbank eingespeichert“, erzählt der 31-jährige Waldviertler, der in Wien lebt und arbeitet.