Dschungel-Rauswurf: Was passiert mit Janinas Gage?

Fiese Lästereien, Schimpftiraden bei Prüfungen, Lebensbeichten: Es gibt fast nichts, was die Zuschauer in 15 Staffeln Dschungelcamp nicht unterhalten hat. Nur bei einem war für RTL am Montagabend der Spaß vorbei: bei den rassistischen Beleidigungen von Janina Youssefian. Die Ex-Affäre von Dieter Bohlen musste noch in der Show ihren Dschungelrucksack packen und das Camp verlassen. Doch was passiert nun mit ihrer Gage?