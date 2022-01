Rassismus-Eklat im Dschungelcamp - Janina fliegt

„Geh doch zurück ...“

Nach einem hitzigen Wortgefecht vor laufender Kamera entglitt die Situation völlig, Janina warf Linda an den Kopf, doch wieder „zurück in den Busch“ zu gehen. Die anderen Kandidaten reagierten zurückhaltend empört, doch rasch war klar, dass dies der Tiefpunkt in der langjährigen Sendung ist.