Das sagt Janina zu ihrem Dschungel-Rausschmiss

An Tag vier im Dschungel herrschte dicke Luft: Während sich Traumpaar Tara Tabitha und Filip Pavlovic wegen des Wäschewaschens in die Haare kriegten, flogen auch zwischen Linda Nobat und Janina Youssefian erneut die Fetzen. Doch plötzlich hatte dieser Streit mit den üblichen Zankereien des Trash-TVs nichts mehr zu tun. Denn was wie harmlose Reibereien zwischen den Dschungelkandidatinnen anfing, endete in einer rassistischen Beleidigung von Janina an Linda.