FPÖ: Mitarbeiter marschiert mit Rechtsextremen

Blaue Nachwuchsförderung

Es hagelt heftige Kritik an den Blauen. Was sagt General Schnedlitz? „Es gibt in der FPÖ keine Diskussion zu diesem Thema. Bei der Identitären Bewegung handelt es sich aus unserer Sicht um eine Art NGO auf der rechten Seite.“ Innerhalb der FPÖ gebe es einen Vorstandsbeschluss: Es sei nicht möglich, gleichzeitig bei den Identitären und der FPÖ Mitglied zu sein. „Peter Aschauer hat gute Arbeit geleistet bei der freiheitlichen Jugend. Man muss politischen Nachwuchs fördern.“