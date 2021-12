Identitären-Chef Sellner nahm an Lichtermeer teil

Unter den Zehntausenden Teilnehmern des Wiener Lichtermeeres in Gedenken an die Corona-Opfer Österreichs befanden sich offenbar auch Prominente aus der rechten Szene, die sich bisher eher bei Demos gegen die Pandemiemaßnahmen hervorgetan hatten. So veröffentlichte Identitären-Chef Martin Sellner eine Videobotschaft vom Ring, in der er die Beweggründe für seine Teilnahme an der Aktion #YesWeCare erläutert (siehe Video oben).