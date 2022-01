Eichhörnchen zieht es vermehrt in Richtung Stadt

Flauschige Besucher im Garten oder gar am Vogelhaus? Dieser Tage beobachten viele in Salzburg-Stadt und Umgebung vermehrt Eichhörnchen. Dass mehr Tiere unterwegs sind, lässt Experten grüben. „Es ist gut vorstellbar, dass immer mehr Wildtiere in die Stadt kommen“, so Carmen Haslinger von der Eichhörnchenhilfe.