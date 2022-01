Großes Dankeschön an alle Unterstützer und Spender

Leider war ihr Fahrzeug, das sie für ihre Arbeit braucht, am Ende. Weil die Nickelsdorferin so ein großes Herz für Tiere hat, wurde auch ihr viel Hilfe zuteil. Durch den Aufruf via sozialer Medien und durch die Kronen Zeitung kamen rund 6000 € an Spenden zusammen. Genug, um ein gebrauchtes Fahrzeug für die Tierfreundin ankaufen zu können. Die Freude bei Tina Rosner und ihren vierbeinigen Kameraden ist groß. Denn jetzt kann sie weiter für alle pelzigen Mitbewohner in Not da sein.