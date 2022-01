Snowboarder am Ötscher von Lawine verschüttet: Tot

Tödliches Bergdrama am Kleinen Ötscher in Niederösterreich: Bei einer Abfahrt ins Grünloch trat ein Snowboarder am Sonntag eine Schneewechte los, wurde 300 Meter weiter verschüttet. Zwar konnte der 32-jährige Mann rasch gefunden und ausgegraben werden - nach 45 Minuten Reanimation mussten die Retter aber den Kampf um sein Leben aufgeben.