Suchaktion nach Lawinenabgang bei Neuberg

Die neuerlichen Schneeflälle in der Nacht auf Sonntag haben die Lawinensituation in der Steiermark noch einmal drastisch verschärft: Am Vormittag wurde ein Skifahrer am Hauser Kaibling von einer Lawinen verschüttet. Der 38-Jährige hatte mit Freunden eine Skitour zum Gipfel des Hauser Kaiblings unternommen. Bei der Abfahrt löste er ein Schneebrett aus und wurde von den Schneemassen rund 200 Meter mitgerissen. Durch seinen Lawinen-Airbag wurde er aber nicht vollständig verschüttet. Der Wintersportler erlitt allerdings schwere Verletzungen im Kniebereich und musste mit dem Rettungshubschrauber ins DKH Schladming geflogen werden.