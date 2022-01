Frauen (69) durch Heckfenster geschleudert - tot

Furchtbarer Unfall im Bezirk Horn in Niederösterreich: Zwei Frauen starben bei der Tragödie am Samstagabend in Rosenburg-Mold, drei Männer wurden verletzt. Die Frauen im Alter von 69 Jahren wurden durch das Heckfenster aus einem Auto geschleudert und erlagen an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Sie waren Polizeiangaben zufolge nicht angegurtet gewesen.