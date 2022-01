„David“ erzielt ersten Sieg gegen VW-Goliath

Laut Gericht hat der Autokonzern die Käufer und somit auch den Kläger „vorsätzlich und listig in die Irre geführt“. „Mein Mandant begehrte von der Volkswagen AG mit seiner Klage, VW solle für alle Schäden haften, die an seinem Wagen durch das Update entstehen können“, so Anwalt Eric Breiteneder.