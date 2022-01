Bergbahn-Angestellte zwackten über 100.000 Euro ab

Unfassbarer Fall von Veruntreuung in Tirol: Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 36 Jahren sollen als Restaurant-Angestellte bei einem Bergbahnbetreiber im Bezirk Kufstein mehr als 100.000 Euro in die eigenen Taschen gesteckt haben. Das verdächtige Trio befindet sich in Polizeigewahrsam. Auch Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt.