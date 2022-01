Lustige Rodelpartie mit grandiosem Ausblick

Entlang des „Dreiklang-Panorama-Winterwanderwegs“ sind Infotafeln mit Wissenswertem zur Region aufgestellt. So lässt sich etwa erfahren, dass die Dünser früher den Übernamen „Kräzaträger“ innehatten. Dieser rührt daher, dass es in der Gemeinde einst Weinberge gab. In Tragkörben, den sogenannten „Kräza“, wurde Mist hinaufgetragen, um die Weinstöcke zu düngen. Auch die abgewaschene Erde aus den steil gelegenen Weingärten musste von Zeit zu Zeit auf diese Weise auf die Anhöhe gebracht werden. Wenn in früheren Zeiten ein Dünser Mädchen heiratete, so überreichte man ihr einen Strauß, an dem eine kleine „Kräza“ angebunden war. Doch die Dünser hören die Bezeichnung „Kräzaträger“ nicht gerne und so soll es in der Vergangenheit darüber schon zu Streitigkeiten gekommen sein.