Hirscher: Seine Vorbereitung, Fahrt und Analyse

Marcel Hirscher ist zurück! Als Vorläufer ging der Salzburger bei den 82. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel auf der Streif an den Start. Das einzigartige Zusammentreffen eines der besten Athleten dieses Sports mit der härtesten Ski-Abfahrt der Welt ist natürlich in Bild und Ton verewigt. Auf seinem „letzten großen Abenteuer“ im alpinen Skilauf begleitet den 32-Jährigen ein Videoclip von Red Bull samt Interview. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.