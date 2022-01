Mayer: „Hirscher? Ich schau nicht auf Vorläufer“

Mayers Teamkollege Vincent Kriechmayr berichtete nach dem Training von einem kleinen Plausch mit dem einstigen Branchen-Primus. Dieser habe derzeit eben eine irrsinnige Freude am Skifahren. „Er hat in seiner Karriere so viel Druck gehabt, er war so oft der Retter der Nation. Wenn er jetzt Freude am Gasgeben hat, dann ist ihm das zu vergönnen.“