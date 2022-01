Hirscher in Kitz: „Das ist ja kein Show-Effekt!“

Kitzbühel-Bürgermeister Klaus Winkler und Kitzbühel-Tourismus-Geschäftsführerin Veronika Veider-Walser zu Gast im gläsernen krone.tv-Studio mitten in Kitzbühel: Die beiden sprechen in der Live-Sendung am Fuße der legendären Streif mit krone.at-Sportchef Michael Fally über die Schlagzeilen, die Kitzbühel zuletzt produzierte, die Sicherheit in der Gamsstadt, die touristische Situation und natürlich Marcel Hirscher. Winkler auf die Frage, ob Hirschers Aktion legitim war? „Das ist ja für den Sport das Beste, da wird ja kein Showeffekt erzielt.“