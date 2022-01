Österreich in Davis-Cup-Quali gegen Südkorea

Österreichs Davis-Cup-Team, das beim Finalturnier in Innsbruck im vergangenen November in der Gruppenphase ausgeschieden war, wird in der Qualifikationsrunde am 4. und 5. März in Seoul spielen. Gastgeber Südkorea hat sich für den Olympic Park in der Hauptstadt entschieden. Gespielt wird auf Hartplatz in der Halle. Das hat der internationale Tennisverband am Freitag bekanntgegeben.