Weg zum Bachelor führte über Australien nach Wels

Medizinisches Produktmanagement

Erst über Umwege fand Lena Muri aus St. Nikolai in der Südsteiermark nach Wels. Nach der HBLA für Mode wollte sie „einfach mal raus“ und ging zum Studieren nach Australien an die Universität Wollongong. „Die Kurse dort haben mein Interesse für Naturwissenschaften geweckt“, so die 23-Jährige. Die Studienwahl fiel schließlich auf Innovations- und Produktmanagement an der FH Wels. Ihre Bachelorarbeit führte sie in das medizinische Produktmanagement für Hand- und Fußprothesen in Wien.