Flugzeug musste wegen Maskenverweigerin umkehren

Obwohl die Maskenvorschrift in Flugzeugen bereits eine altbekannte Maßnahme ist, fand es eine Reisende am Mittwochabend offenbar nicht zumutbar, dass den Mund-Nasen-Schutz auf dem Flug über den Atlantik tragen muss. Eine Flugbegleiterin versuchte vergebens, die Rebellin umzustimmen. Nach einer Stunde und 48 Minuten in der Luft musste landete das Flugzeug wieder dort, wo es abgehoben war. Es befanden sich 129 Passagiere und 14 Crewmitglieder an Bord.