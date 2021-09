Masken und Tests verweigert: 25 Lehrer gekündigt

Lehrerin in Kärnten geht gegen Entlassung vor

In Oberösterreich wurden drei Lehrer, die an Pflichtschulen in verschiedenen Bezirken unterrichtet hatten, gekündigt, weil sie im Unterricht keine Maske trugen. In der Steiermark gab es zwei Kündigungen (je eine im Bundesschul- und Pflichtschulbereich) sowie in Salzburg (Pflichtschule) und Kärnten eine. Im letztgenannten Fall dürfte es um jene Gymnasiallehrerin gehen, die derzeit vor Gericht gegen ihre Entlassung vorgeht. Sie hatte Masken und Tests verweigert.