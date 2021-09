Streit um Maske: Tankstellen-Kassier erschossen

Tatwaffe in der Wohnung sichergestellt

Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen 49-jährigen Deutschen, der in Idar-Oberstein lebt. Er war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler die Tatwaffe sowie weitere Schusswaffen und Munition. Die Herkunft der Waffen müsse noch geklärt werden, so die Polizei.