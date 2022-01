Lockerer Umgang mit Sex auch in der Arbeit?

Am Anfang fand Stefanie es richtig cool in ihrem neuen Team. Alle waren nett. Beim Mittagessen wurde häufig über sexuelle Vorlieben gesprochen, obwohl meist eher unter den älteren Kollegen. Als neue, junge Mitarbeiterin hat sie sich auf die Gespräche eingelassen. Warum? „Ich dachte, dass es wichtig ist, sich mit den Kollegen gut zu verstehen. Die Stimmung war locker. Und so habe ich halt auch einige Details aus meinem Sexleben erzählt.“