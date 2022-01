US-Reporterin in Live-Sendung von Auto erfasst

Wahre Schrecksenkunden hat eine US-Reporterin am Mittwoch während eines Live-Berichts für den Regionalsender WSAZ erlebt. Tori Yorgey sprach gerade über einen Wasserrohrbruch in Dunbar im US-Staat West Virginia, als sie plötzlich aus dem Bild flog. Die Lenkerin eines Geländewagens hatte die junge Frau am Straßenrand übersehen und mit ihrem Auto niedergestoßen.