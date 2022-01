Gänsehaut pur! Ania Jools verzaubert Kitzbühel

Gänsehaut pur im gläsernen krone.tv-Studio in Kitzbühel! Verantwortlich dafür: Sängerin Ania Jools aus München. Gemeinsam mit ihrem Gitarristen Sascha Gutmann performt sie am Fuße der Streif live ihre neue Single „Augenstern“. Anschließend plaudert sie bei Gastgeber Michael Fally mit Stefan Kursawe, dem in Kitzbühel lebenden Autor und Komponisten den Songs, über die unter die Haut gehende Nummer und die Liebe zu ihren Kindern.