Mann starb bei Brand in Wohnung in Traun

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden Donnerstagabend zu einem vermuteten Brand in ein Mehrparteienwohnhaus nach Traun gerufen. Ein Nachbar hatte bereits erste Löschversuche unternommen, musste diese aber aufgrund des fortgeschrittenen Brandes aufgeben. Die Einsatzkräfte lokalisierten in weiterer Folge in der Brandwohnung den vermuteten Mieter. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät.