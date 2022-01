Spanien und Schweden feiern Auftaktsiege

Titelverteidiger Spanien und der WM-Zweite Schweden sind mit klaren 29:23-Siegen in die Hauptrunde der Handball-EM gestartet. Die Skandinavier waren am Donnerstag in der Gruppe 2 in Bratislava gegen Russland ebenso ungefährdet wie anschließend die Spanier gegen das stark corona-ersatzgeschwächte deutsche Team.