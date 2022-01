Rätsel um wirren Anti-Impf-Brief in Postkästen

Hunderte Mieter in Wiener Wohnhäusern staunten am Mittwoch nicht schlecht, als sie ihre Briefkasten öffneten. Darin zu finden war ein Schreiben mit dem Titel „Jede Impfpflicht ist illegal. Es genügt, einfach nicht mitzumachen!“ Die Rede ist darin von der Corona-Diktatur, der Pflicht zum Ungehorsam sowie die hochgradige Illegalität der Impfpflicht in Österreich sowie Deutschland. Gezeichnet wurde das fragwürdige Blatt von Monika Donner. In jedem Absatz kommt auch ein Verweis auf ihr Buch „Corona-Diktatur“ vor, zudem ist das „Informationsblatt“ in der Ich-Form geschrieben.