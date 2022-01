WG junger Männer im Haus: „Habe Angst um Tochter“

Polizeieinsätze, arger Lärm bis zum Morgengrauen, Alkoholexzesse: Eine (betreute) Wohngemeinschaft junger Männer bereitet Mietern in einem Gemeindebau in Wien-Meidling Angst und Sorgen. Erst nachdem sich die „Krone“ einschaltete, scheint eine Lösung in Sicht.