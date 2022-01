Wolff zu WM-Finale: „Nicht mit Regeln freestylen“

Im Zuge der Aufarbeitung des umstrittenen Formel-1-Finales hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Druck auf den Motorsport-Weltverband FIA erhöht. „Ich erwarte Taten und nicht nur Worte. Wir können in einem Sport, der Sport sein soll, nicht so mit dem Regelwerk freestylen“, forderte Wolff gegenüber dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“. Der Österreicher forderte Klarheit vor dem Start in die neue Saison.