Kommt Vettel? Das Schweigen des Ritters hält an

Ein Telefonat mit dem legendären Niki Lauda am Vormittag des 3. Dezembers 2016 - in diesem meinte der dreifache Weltmeister: „Halt dir ein Platzerl frei, am Nachmittag platzt eine Bombe.“ Und tatsächlich: Stunden später gab Weltmeister Nico Rosberg vor der FIA-Gala in der Wiener Hofburg mit den Worten: „Meine Mission ist beendet, ich folge meinem Herzen“, seinen Rücktritt bekannt. Droht im Falle von Lewis Hamilton auch der Rücktritt? Eine Kolumne von Richard Köck.