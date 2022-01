Gipfeltreffen! Freitag geht‘s um Hamiltons Zukunft

Die FIA will am Montag die Analyse der Vorfälle aufnehmen, wie der Verband am Donnerstag bestätigte. Schon vorab wurde bekannt, dass sich der Sportbeirat des Automobilverbandes im Zuge der Diskussion um das brisante WM-Finale am kommenden Mittwoch mit dem Einsatz des Safety Cars beschäftigen wird. Zudem beauftragte Ben Sulayem den Sport-Generalsekretär Peter Bayer mit Vorschlägen zu einer neuen Struktur des Verbandes, wie die FIA per Twitter mitteilte.