Explosion am Spielplatz: Teenager schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in seinem Heimatbezirk Baden (Niederösterreich) durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer verletzt worden. Der Gegenstand explodierte in der Hand des Teenagers. Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, übernahm die Erstversorgung. Der Bursche wurde von „Christophorus 6“ ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.