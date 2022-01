Susanna Hirschler: Bühnenreife Liebesgeschichte(n)

„Und ich sag es euch: Der zweite Antrag war noch viel besser als der erste, den ich damals hochschwanger bekommen habe. Es war was ganz anderes, dieses Mal hat er so liebe Sachen gesagt, so romantisch und berührend. Er hat sich für unseren wunderschönen Sohn Gabriel bedankt - und überhaupt ...“, kommt sie bei der Premiere von „Meine rosarote Hochzeit“ im Wiener Theater-Center Forum ins Schwärmen.