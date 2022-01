Erneut langes Warten auf aktuelle Corona-Zahlen

Schon am Mittwoch gab es Probleme bei der Auslieferung der Corona-Zahlen. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem ein absoluter Höchstwert in dieser Pandemie verzeichnet wurde. So waren dann am Nachmittag 27.677 Neuinfektion vermeldet worden. Laut aktueller Prognosen drohen nächste Woche sogar 40.000 tägliche Neuinfektionen.