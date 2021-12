Heute erstmals keine Corona-Zahlen

Daher sind die aktuellsten Zahlen leider nach wie vor jene vom Samstag. Da wurden in den 24 Stunden zuvor (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) österreichweit 4460 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es noch 7304 gewesen. 67 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben zuletzt. Am Samstag befanden sich 573 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung, die Zahl war um 25 zurückgegangen. Es befanden sich 2557 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden, in krankenhäuslicher Behandlung, davon 1984 auf den Normalstationen und 573 Schwerkranke auf den Intensivstationen.