Theorie und Praxis: Radfahrer fordern mehr Rechte

Sanfte Mobilität forcieren

Wie überhaupt der Radverkehr bei Straßenbauprojekten kaum standardmäßig berücksichtigt werde, erklärt Zauner: „Neue Brücken und Unterführungen werden zumeist ohne Rad- und Gehwege errichtet, Tempolimits auf Landesstraßen bleiben schwer durchsetzbar.“ Als Beispiele nennt er Projekte in Ternitz, Wiener Neustadt sowie an der Pottendorfer (Bahn-)Linie. Diese Mankos in Verbindung mit der Tatsache vermehrten Güter- und Personenverkehrs auf Landstraßen würden das Radfahrern in vielen Bereichen unsicherer und unattraktiver machen, so der Vorsitzende der Radlobby, eines Vereins, der sich als Interessenverband der Radfahrer sieht. Das Gesetz sehe Rücksichtnahme auf die Interessen der Radler vor, betont Karl Zauner: „Wir werden uns dafür einsetzen, dass dem Gesetz Genüge getan wird.“