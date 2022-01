Erfolgreiches Curry-Comeback gegen die Pistons

Die Golden State Warriors haben nach fünf Pleiten in sieben Partien in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen souveränen Sieg gegen die Detroits Pistons eingefahren. Am Dienstag (Ortszeit) setzten sich die Kalifornier mit 102:86 durch. Superstar Stephen Curry kehrte dabei nach überstandener Handverletzung zurück aufs Parkett und steuerte bei seinem Comeback 18 Zähler, acht Assists und drei Rebounds bei. Sein kongenialer Partner Klay Thompson machte 21 Punkte.